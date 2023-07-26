Лебедева (Сергеева) Эльвира
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.10.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1974
Отец: Сергеев Владимир
Мать: Сергеева (Бирина) Лидия
Рождение ребёнка
30.12.1994
Сын: Лебедев Владимир
Отец ребёнка: Лебедев Сергей
Рождение ребёнка
11.01.2002
Дочь: (Калашова) Полина
Отец ребёнка: Калашов Сергей
Рождение ребёнка
29.09.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Калашов Сергей