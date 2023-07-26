Лебедева (Сергеева) Эльвира — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедева (Сергеева) Эльвира

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.10.1974

Пол

Женский

Отец

1951 г.р.

Мать

1951 г.р.

Дети

1994 г.р.
2002 г.р.
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Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1974

Отец: Сергеев Владимир

Мать: Сергеева (Бирина) Лидия

Рождение ребёнка
30.12.1994

Сын: Лебедев Владимир

Отец ребёнка: Лебедев Сергей

Рождение ребёнка
11.01.2002

Дочь: (Калашова) Полина

Отец ребёнка: Калашов Сергей

Рождение ребёнка
29.09.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калашов Сергей

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