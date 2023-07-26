Зорина (Сергеева) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зорина (Сергеева) Елена

Место рождения

Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область

Дата рождения

09.04.1978

Пол

Женский

Отец

1951 г.р.

Мать

1951 г.р.

Муж

1977 г.р.

Дети

2000 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1978

Отец: Сергеев Владимир

Мать: Сергеева (Бирина) Лидия

Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зорин Алексей

Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область
Рождение ребёнка
18.04.2000

Сын: Зорин Владислав

Отец ребёнка: Зорин Алексей

Рождение ребёнка
29.11.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зорин Алексей

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