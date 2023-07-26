Зорина (Сергеева) Елена
Место рождения
Дата рождения09.04.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1978
Отец: Сергеев Владимир
Мать: Сергеева (Бирина) Лидия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зорин Алексей
Рождение ребёнка
18.04.2000
Сын: Зорин Владислав
Отец ребёнка: Зорин Алексей
Рождение ребёнка
29.11.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зорин Алексей