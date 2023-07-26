Сергеев Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергеев Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.03.1951

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1951

Отец: Сергеев Филипп

Мать: Сергеева Екатерина

Рождение ребёнка
13.10.1974

Дочь: Лебедева Эльвира

Мать ребёнка: Сергеева Лидия

Рождение ребёнка
09.04.1978

Дочь: Зорина Елена

Мать ребёнка: Сергеева Лидия

Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.04.1987

Дочь: Самохвалова Екатерина

Мать ребёнка: Сергеева Лидия

Смерть
Неизвестно