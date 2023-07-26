Сергеев Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.03.1951
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1951
Отец: Сергеев Филипп
Мать: Сергеева Екатерина
Рождение ребёнка
13.10.1974
Дочь: Лебедева Эльвира
Мать ребёнка: Сергеева Лидия
Рождение ребёнка
09.04.1978
Дочь: Зорина Елена
Мать ребёнка: Сергеева Лидия
Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.04.1987
Дочь: Самохвалова Екатерина
Мать ребёнка: Сергеева Лидия
Смерть
Неизвестно