Купцов Илья Иванович
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Купцов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1904 и 1906
Дочь: Тетёкина Анастасия Ильинична
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
24.06.1908
Дочь: Зубова, Емельянова Мария Ильинишна
Мать ребёнка: Купцова Ефросинья Матвеевна
Рождение ребёнка
1910
Сын: Купцов Виктор Ильич
Мать ребёнка: Купцова Ефросинья Матвеевна
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Мослякова Любовь Ильинична
Мать ребёнка: Купцова Ефросинья Матвеевна
Рождение ребёнка
21.05.1918
Дочь: Афанасьева, Пугачёва Елена Ильинична
Мать ребёнка: Купцова Ефросинья Матвеевна
Рождение ребёнка
Около 07.10.1920
Сын: Купцов Сергей Ильич
Мать ребёнка: Купцова Ефросинья Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
Неизвестно