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Купцов Илья Иванович

Место рождения

Белавино, Клин, Московская область

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Купцов Иван

Мать: не указана

Белавино, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
Между 1904 и 1906

Дочь: Тетёкина Анастасия Ильинична

Мать ребёнка: ?

Белавино, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
24.06.1908

Дочь: Зубова, Емельянова Мария Ильинишна

Мать ребёнка: Купцова Ефросинья Матвеевна

Белавино, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Купцов Виктор Ильич

Мать ребёнка: Купцова Ефросинья Матвеевна

Белавино, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Мослякова Любовь Ильинична

Мать ребёнка: Купцова Ефросинья Матвеевна

Белавино, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
21.05.1918

Дочь: Афанасьева, Пугачёва Елена Ильинична

Мать ребёнка: Купцова Ефросинья Матвеевна

Белавино, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
Около 07.10.1920

Сын: Купцов Сергей Ильич

Мать ребёнка: Купцова Ефросинья Матвеевна

Белавино, Клин, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно
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