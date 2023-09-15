Тетёкина (Купцова) Анастасия Ильинична
Место рождения
Дата рожденияМежду 1904 и 1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1904 и 1906
Отец: Купцов Илья Иванович
Мать: ?
Бракосочетание
1923
Муж: Тетёкин Николай
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Нина Николаевна
Отец ребёнка: Тетёкин Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тетёкин Николай
Смерть
Неизвестно