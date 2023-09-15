Тетёкина (Купцова) Анастасия Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тетёкина (Купцова) Анастасия Ильинична

Место рождения

Белавино, Клин, Московская область

Дата рождения

Между 1904 и 1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1883 г.р.

Мать

Муж

1902 г.р.

Дети

1924 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1904 и 1906

Отец: Купцов Илья Иванович

Мать: ?

Белавино, Клин, Московская область
Бракосочетание
1923

Муж: Тетёкин Николай

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Нина Николаевна

Отец ребёнка: Тетёкин Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тетёкин Николай

Смерть
Неизвестно
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