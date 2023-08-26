Купцова Ефросинья Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1890
Дата смерти?.03.1953
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Отец: Матвей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.06.1908
Дочь: Зубова, Емельянова Мария Ильинишна
Отец ребёнка: Купцов Илья Иванович
Рождение ребёнка
1910
Сын: Купцов Виктор Ильич
Отец ребёнка: Купцов Илья Иванович
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Мослякова Любовь Ильинична
Отец ребёнка: Купцов Илья Иванович
Рождение ребёнка
21.05.1918
Дочь: Афанасьева, Пугачёва Елена Ильинична
Отец ребёнка: Купцов Илья Иванович
Рождение ребёнка
Около 07.10.1920
Сын: Купцов Сергей Ильич
Отец ребёнка: Купцов Илья Иванович
Смерть
?.03.1953