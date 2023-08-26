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Купцова Ефросинья Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

?.03.1953

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: Матвей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.06.1908

Дочь: Зубова, Емельянова Мария Ильинишна

Отец ребёнка: Купцов Илья Иванович

Белавино, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Купцов Виктор Ильич

Отец ребёнка: Купцов Илья Иванович

Белавино, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Мослякова Любовь Ильинична

Отец ребёнка: Купцов Илья Иванович

Белавино, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
21.05.1918

Дочь: Афанасьева, Пугачёва Елена Ильинична

Отец ребёнка: Купцов Илья Иванович

Белавино, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
Около 07.10.1920

Сын: Купцов Сергей Ильич

Отец ребёнка: Купцов Илья Иванович

Белавино, Клин, Московская область
Смерть
?.03.1953
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