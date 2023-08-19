Мослякова (Купцова) Любовь Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМослякова (Купцова) Любовь Ильинична

Мослякова (Купцова) Любовь Ильинична

avatar

Место рождения

Белавино, Клин, Московская область

Дата рождения

1916

Дата смерти

После 1978

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Купцов Илья Иванович

Мать: Купцова Ефросинья Матвеевна

Белавино, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1939

Дочь: Гавриш, Соколова Зинаида Кондратьевна

Отец ребёнка: Мосляков Пётр Степанович

Белавино, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1950

Сын: Мосляков Евгений Петрович

Отец ребёнка: Мосляков Пётр Степанович

Белавино, Клин, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мосляков Пётр Степанович

Смерть
После 1978
Клин, Клин, Московская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close