Мослякова (Купцова) Любовь Ильинична
Место рождения
Дата рождения1916
Дата смертиПосле 1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: Купцов Илья Иванович
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Гавриш, Соколова Зинаида Кондратьевна
Отец ребёнка: Мосляков Пётр Степанович
Рождение ребёнка
1950
Сын: Мосляков Евгений Петрович
Отец ребёнка: Мосляков Пётр Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1978
Клин, Клин, Московская область