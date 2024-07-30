Батакова (Зуева) Екатерина Самсонова
Место рождения
Дата рождения1852 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852 ст.
Отец: Зуев Самсон Силин
Мать: Зуева Анисия Аврамовна
Рождение ребёнка
1872 ст.
Сын: Батаков Павел Лукин
Отец ребёнка: Батаков Лука Корнилов
Бракосочетание
15.01.1872 ст.
Рождение ребёнка
1879 ст.
Дочь: Панова (Батакова) Степанида Лукишна
Отец ребёнка: Батаков Лука Корнилов
Рождение ребёнка
1880 ст.
Сын: Батаков Семен Лукин
Отец ребёнка: Батаков Лука Корнилов
Смерть
Неизвестно