Батакова (Зуева) Екатерина Самсонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батакова (Зуева) Екатерина Самсонова

Место рождения

Чикман, Тагильский округ, Уральская область

Дата рождения

1852 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852 ст.

Отец: Зуев Самсон Силин

Мать: Зуева Анисия Аврамовна

Чикман, Тагильский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
1872 ст.

Сын: Батаков Павел Лукин

Отец ребёнка: Батаков Лука Корнилов

Невьянское, Алапаевское, Свердловская область
Бракосочетание
15.01.1872 ст.

Муж: Батаков Лука Корнилов

Невьянское, Алапаевское, Свердловская область
Рождение ребёнка
1879 ст.

Дочь: Панова (Батакова) Степанида Лукишна

Отец ребёнка: Батаков Лука Корнилов

Рождение ребёнка
1880 ст.

Сын: Батаков Семен Лукин

Отец ребёнка: Батаков Лука Корнилов

Невьянское, Алапаевское, Свердловская область
Смерть
Неизвестно

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