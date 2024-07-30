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Батаков Лука Корнилов

Место рождения

Невьянское

Дата рождения

1850 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850 ст.

Отец: Батаков Корнило Иванов

Мать: Батакова Пелагея Евдокимова

Рождение ребёнка
1872 ст.

Сын: Батаков Павел Лукин

Мать ребёнка: Батакова (Зуева) Екатерина Самсонова

Невьянское, Алапаевское, Свердловская область
Бракосочетание
15.01.1872 ст.

Жена: Батакова (Зуева) Екатерина Самсонова

Невьянское, Алапаевское, Свердловская область
Рождение ребёнка
1879 ст.

Дочь: Панова (Батакова) Степанида Лукишна

Мать ребёнка: Батакова (Зуева) Екатерина Самсонова

Рождение ребёнка
1880 ст.

Сын: Батаков Семен Лукин

Мать ребёнка: Батакова (Зуева) Екатерина Самсонова

Невьянское, Алапаевское, Свердловская область
Смерть
Неизвестно

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