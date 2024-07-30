Батаков Лука Корнилов
Место рожденияНевьянское
Дата рождения1850 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850 ст.
Рождение ребёнка
1872 ст.
Сын: Батаков Павел Лукин
Мать ребёнка: Батакова (Зуева) Екатерина Самсонова
Бракосочетание
15.01.1872 ст.
Рождение ребёнка
1879 ст.
Дочь: Панова (Батакова) Степанида Лукишна
Мать ребёнка: Батакова (Зуева) Екатерина Самсонова
Рождение ребёнка
1880 ст.
Сын: Батаков Семен Лукин
Мать ребёнка: Батакова (Зуева) Екатерина Самсонова
Смерть
Неизвестно