село Кировское, Алапаевское, Свердловская область (на 2019) — Familio

Кировское

Алапаевское, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Свердловской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Верхотурский уезд
1860Невьянское монастырское (Невьянский монастырь), сел.при р. Нейве.13028134532517Церковь православная 1. Волостное правление. Приходское училище. Земская станция. Торжков 2. Мельница 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Верхотурский уезд, Монастырская волость
325. Невьянское-Монастырское (Невьянский Монастырь), село бывшее государственное, при реке Нейве, дворов 180, жителей 1080, волостное правление (уездный город 136 в.), це Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Пермская губерния, Верхотурский уезд, Монастырская волость
село Невьянское693875519934260027555355[...]

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Верхотурский уезд, Монастырская волость
1) с. Монастырское (Невьянское), на р. Нейве, церк., зем. шк., библ., вол. правл., земск. ст., фельдш. и ветерин. пун., общество потреб., торжки: 6 янв. (однодн.), 27 сен Показать все Невьянское общество256637648Бывшие государственныеПравославныеРусские134

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Алапаевский район
688827Кировскоесело57°59'с.ш.62°04'в.д.O-41-077

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Алапаевское
65771000406с Кировскоесело

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