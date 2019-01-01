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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1860Невьянское монастырское (Невьянский монастырь), сел.при р. Нейве.13028134532517Церковь православная 1. Волостное правление. Приходское училище. Земская станция. Торжков 2. Мельница 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
325. Невьянское-Монастырское (Невьянский Монастырь), село бывшее государственное, при реке Нейве, дворов 180, жителей 1080, волостное правление (уездный город 136 в.), це Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Невьянское693875519934260027555355[...]
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
1) с. Монастырское (Невьянское), на р. Нейве, церк., зем. шк., библ., вол. правл., земск. ст., фельдш. и ветерин. пун., общество потреб., торжки: 6 янв. (однодн.), 27 сен Показать все Невьянское общество256637648Бывшие государственныеПравославныеРусские134—
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
688827Кировскоесело57°59'с.ш.62°04'в.д.O-41-077
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65771000406с Кировскоесело