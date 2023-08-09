Крук Агей Герасимович
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Крук Герасим Федорович
Мать: ?
Место жительства
1805
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Мартынович Варвара Агеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Мартынович Евдокия Агеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Козловская Дарья Агеевна
Мать ребёнка: не указана
Волковыск, Червенский район, Минская область
Смерть
Неизвестно