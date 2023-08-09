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Крук Агей Герасимович

Место рождения

Чернова, Червенский район, Минская область

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Крук Герасим Федорович

Мать: ?

Чернова, Червенский район, Минская область
Место жительства
1805
Чернова, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Мартынович Варвара Агеевна

Мать ребёнка: не указана

Ялча, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Мартынович Евдокия Агеевна

Мать ребёнка: не указана

Ялча, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козловская Дарья Агеевна

Мать ребёнка: не указана

Волковыск, Червенский район, Минская область
Смерть
Неизвестно