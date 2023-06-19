Козловская (Крукова) Дарья Агеевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Крук Агей Герасимович
Мать: не указана
Бракосочетание
01.11.1859
Рождение ребёнка
16.07.1861
Дочь: Мария Романовна
Отец ребёнка: Козловский Роман Игнатович
Рождение ребёнка
03.03.1865
Сын: Козловский Василий Романович
Отец ребёнка: Козловский Роман Игнатович
Рождение ребёнка
1891
Сын: Козловский Федор Романович
Отец ребёнка: Козловский Роман Игнатович
Лысая Гора, Червенский район, Минская область
Смерть
Неизвестно