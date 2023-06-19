Козловская (Крукова) Дарья Агеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козловская (Крукова) Дарья Агеевна

Место рождения

Волковыск, Червенский район, Минская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Крук Агей Герасимович

Мать: не указана

Волковыск, Червенский район, Минская область
Бракосочетание
01.11.1859

Муж: Козловский Роман Игнатович

Рождение ребёнка
16.07.1861

Дочь: Мария Романовна

Отец ребёнка: Козловский Роман Игнатович

Карпиловка, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
03.03.1865

Сын: Козловский Василий Романович

Отец ребёнка: Козловский Роман Игнатович

Карпиловка, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Козловский Федор Романович

Отец ребёнка: Козловский Роман Игнатович

Лысая Гора, Червенский район, Минская область
Смерть
Неизвестно