Мартынович (Крукова) Варвара Агеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартынович (Крукова) Варвара Агеевна

Место рождения

Ялча, Червенский район, Минская область

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Крук Агей Герасимович

Мать: не указана

Ялча, Червенский район, Минская область
Бракосочетание
31.05.1848

Муж: Мартынович Карп Мартынович

Гребёнка, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
19.11.1849

Дочь: Мария Карповна

Отец ребёнка: Мартынович Карп Мартынович

Ялча, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
18.07.1853

Сын: Мартынович Иван Карпович

Отец ребёнка: Мартынович Карп Мартынович

Ялча, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
28.04.1856

Дочь: Пелагея Карповна

Отец ребёнка: Мартынович Карп Мартынович

Ялча, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
10.12.1858

Дочь: Анна Карповна

Отец ребёнка: Мартынович Карп Мартынович

Ялча, Червенский район, Минская область
Место жительства
1858
Ялча, Червенский район, Минская область
дом №14
Рождение ребёнка
02.01.1865

Дочь: Екатерина Карповна

Отец ребёнка: Мартынович Карп Мартынович

Ялча, Червенский район, Минская область
Смерть
Неизвестно
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