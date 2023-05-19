Мартынович (Крукова) Варвара Агеевна
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Крук Агей Герасимович
Мать: не указана
Бракосочетание
31.05.1848
Гребёнка, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
19.11.1849
Дочь: Мария Карповна
Отец ребёнка: Мартынович Карп Мартынович
Рождение ребёнка
18.07.1853
Отец ребёнка: Мартынович Карп Мартынович
Рождение ребёнка
28.04.1856
Дочь: Пелагея Карповна
Отец ребёнка: Мартынович Карп Мартынович
Рождение ребёнка
10.12.1858
Дочь: Анна Карповна
Отец ребёнка: Мартынович Карп Мартынович
Место жительства
1858
дом №14
Рождение ребёнка
02.01.1865
Дочь: Екатерина Карповна
Отец ребёнка: Мартынович Карп Мартынович
Смерть
Неизвестно