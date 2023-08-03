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Верховский Владимир Владимирович

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Место рождения

Ветлуга, Костромская губерния, Российская Империя

Дата рождения

01.04.1849

Дата смерти

18.02.1910

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1849

Отец: Верховский Владимир Иванович

Мать: Верховская Серафима Ивановна

Ветлуга, Костромская губерния, Российская Империя
Крещение
05.04.1849
Воскресенская церковь, Ветлуга, Костромская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
08.09.1872

Жена: Верховская Ольга Александровна

Вежболово, Собинский муниципальный район, Владимирская область
Супруг(-а): Ольга Александровна Верховская (Михайлова)
Рождение ребёнка
17.06.1873

Дочь: Ржевусская Анна Владимировна

Мать ребёнка: Верховская Ольга Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
11.03.1875

Сын: Верховский Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Верховская Ольга Александровна

Рождение ребёнка
02.07.1877

Сын: Верховский Николай Владимирович

Мать ребёнка: Верховская Ольга Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1881

Сын: Верховский Александр Владимирович

Мать ребёнка: Верховская Ольга Александровна

Смерть
18.02.1910
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно
Nikolskoe Cemetery of Alexander Nevsky Lavra, Russia