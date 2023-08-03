Верховский Владимир Владимирович
Место рожденияВетлуга, Костромская губерния, Российская Империя
Дата рождения01.04.1849
Дата смерти18.02.1910
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1849
Ветлуга, Костромская губерния, Российская Империя
Крещение
05.04.1849
Воскресенская церковь, Ветлуга, Костромская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
08.09.1872
Вежболово, Собинский муниципальный район, Владимирская область
Супруг(-а): Ольга Александровна Верховская (Михайлова)
Рождение ребёнка
17.06.1873
Дочь: Ржевусская Анна Владимировна
Мать ребёнка: Верховская Ольга Александровна
Рождение ребёнка
11.03.1875
Сын: Верховский Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Верховская Ольга Александровна
Рождение ребёнка
02.07.1877
Сын: Верховский Николай Владимирович
Мать ребёнка: Верховская Ольга Александровна
Рождение ребёнка
1881
Сын: Верховский Александр Владимирович
Мать ребёнка: Верховская Ольга Александровна
Смерть
18.02.1910
Похороны
Неизвестно
Nikolskoe Cemetery of Alexander Nevsky Lavra, Russia