Ржевусская (Achmatow Верховская) Анна Владимировна
Место рождения
Дата рождения17.06.1873
Дата смерти18.04.1924
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1873
Рождение ребёнка
20.06.1900
Дочь: Арнольди Марианна Николаевна
Отец ребёнка: Ржевуский (beydo-Rzewuski) Николай Людомирович
Рождение ребёнка
25.08.1912
Дочь: Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Ржевуский (beydo-Rzewuski) Николай Людомирович
Рождение ребёнка
10.11.1915
Дочь: Ржевусская Марина Николаевна
Отец ребёнка: Ржевуский (beydo-Rzewuski) Николай Людомирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Николаевна
Отец ребёнка: Ржевуский (beydo-Rzewuski) Николай Людомирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ржевусский Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Ржевуский (beydo-Rzewuski) Николай Людомирович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.04.1924