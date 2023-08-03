Верховский Владимир Иванович
Место рожденияMakaryev, Kostroma Oblast, Russia
Дата рождения06.10.1794
Дата смерти19.09.1854
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1794
Makaryev, Kostroma Oblast, Russia
Рождение ребёнка
30.06.1827
Дочь: Минина Наталия Владимировна
Мать ребёнка: Верховская Серафима Ивановна
Makaryev, Kostroma Oblast, Russia
Рождение ребёнка
10.09.1829
Дочь: Лепнина Любовь Владимировна
Мать ребёнка: Верховская Серафима Ивановна
Макарьев
Рождение ребёнка
1830
Сын: Верховский Дмитрий Владимирович
Мать ребёнка: Верховская Серафима Ивановна
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Травина Александра Владимировна
Мать ребёнка: Верховская Серафима Ивановна
Рождение ребёнка
1834
Сын: Верховский Константин Владимирович
Мать ребёнка: Верховская Серафима Ивановна
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Оляринская Надежда Владимировна
Мать ребёнка: Верховская Серафима Ивановна
Рождение ребёнка
12.11.1842
Сын: Верховский Николай Владимирович
Мать ребёнка: Верховская Серафима Ивановна
Нижегородская область
Рождение ребёнка
23.02.1847
Дочь: Шахрова Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Верховская Серафима Ивановна
Рождение ребёнка
01.04.1849
Сын: Верховский Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Верховская Серафима Ивановна
Ветлуга, Костромская губерния, Российская Империя
Смерть
19.09.1854