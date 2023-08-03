Верховский Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Верховский Владимир Иванович

Место рождения

Makaryev, Kostroma Oblast, Russia

Дата рождения

06.10.1794

Дата смерти

19.09.1854

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1794

Отец: Верховский Иван Ларионович

Мать: Верховская Наталия Аркадьевна

Makaryev, Kostroma Oblast, Russia
Рождение ребёнка
30.06.1827

Дочь: Минина Наталия Владимировна

Мать ребёнка: Верховская Серафима Ивановна

Makaryev, Kostroma Oblast, Russia
Рождение ребёнка
10.09.1829

Дочь: Лепнина Любовь Владимировна

Мать ребёнка: Верховская Серафима Ивановна

Макарьев
Рождение ребёнка
1830

Сын: Верховский Дмитрий Владимирович

Мать ребёнка: Верховская Серафима Ивановна

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Травина Александра Владимировна

Мать ребёнка: Верховская Серафима Ивановна

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Верховский Константин Владимирович

Мать ребёнка: Верховская Серафима Ивановна

Ветлуга, Ветлужский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Оляринская Надежда Владимировна

Мать ребёнка: Верховская Серафима Ивановна

Рождение ребёнка
12.11.1842

Сын: Верховский Николай Владимирович

Мать ребёнка: Верховская Серафима Ивановна

Нижегородская область
Рождение ребёнка
23.02.1847

Дочь: Шахрова Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Верховская Серафима Ивановна

Ветлуга, Ветлужский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.04.1849

Сын: Верховский Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Верховская Серафима Ивановна

Ветлуга, Костромская губерния, Российская Империя
Смерть
19.09.1854
Кострома, город Кострома, Костромская область
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