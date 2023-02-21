Харитонов Климан Харитонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХаритонов Климан Харитонович

Харитонов Климан Харитонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.10.1918

Сын: Харитонов Михаил Климанович

Мать ребёнка: Ваганова / Харитонова Матрона Matrona

хутор Косо-Ключанский, Кумылженский район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
05.03.1925

Сын: Харитонов Александр Климанович

Мать ребёнка: Ваганова / Харитонова Матрона Matrona

хутор Косо-Ключанский, Кумылженский район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Харитонов Василий Климанович

Мать ребёнка: Ваганова / Харитонова Матрона Matrona

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ваганова / Харитонова Матрона Matrona

Смерть
Неизвестно
хутор Косо-Ключанский, Кумылженский район, Волгоградская область