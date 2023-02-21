Харитонов Климан Харитонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.10.1918
Сын: Харитонов Михаил Климанович
Мать ребёнка: Ваганова / Харитонова Матрона Matrona
хутор Косо-Ключанский, Кумылженский район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
05.03.1925
Сын: Харитонов Александр Климанович
Мать ребёнка: Ваганова / Харитонова Матрона Matrona
хутор Косо-Ключанский, Кумылженский район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Харитонов Василий Климанович
Мать ребёнка: Ваганова / Харитонова Матрона Matrona
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
хутор Косо-Ключанский, Кумылженский район, Волгоградская область