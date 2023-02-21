Ваганова / Харитонова (Дмитриева (Dmitrieva)) Матрона Matrona
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.12.1907
Сын: Ваганов Анатолий (Ананий) Мартынович
Отец ребёнка: Ваганов (vaganov) Мартын Устинов
Сталинградская обл., Подтелковский р-н, х. Вершинный
Рождение ребёнка
31.10.1918
Сын: Харитонов Михаил Климанович
Отец ребёнка: Харитонов Климан Харитонович
хутор Косо-Ключанский, Кумылженский район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
05.03.1925
Сын: Харитонов Александр Климанович
Отец ребёнка: Харитонов Климан Харитонович
хутор Косо-Ключанский, Кумылженский район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Харитонов Василий Климанович
Отец ребёнка: Харитонов Климан Харитонович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ваганов Димитрий Мартынович
Отец ребёнка: Ваганов (vaganov) Мартын Устинов
Смерть
1954
хутор Косо-Ключанский, Кумылженский район, Волгоградская область