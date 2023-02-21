Ваганова / Харитонова (Дмитриева (Dmitrieva)) Матрона Matrona — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ваганова / Харитонова (Дмитриева (Dmitrieva)) Матрона Matrona

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1954

Пол

Женский

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.12.1907

Сын: Ваганов Анатолий (Ананий) Мартынович

Отец ребёнка: Ваганов (vaganov) Мартын Устинов

Сталинградская обл., Подтелковский р-н, х. Вершинный
Рождение ребёнка
31.10.1918

Сын: Харитонов Михаил Климанович

Отец ребёнка: Харитонов Климан Харитонович

хутор Косо-Ключанский, Кумылженский район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
05.03.1925

Сын: Харитонов Александр Климанович

Отец ребёнка: Харитонов Климан Харитонович

хутор Косо-Ключанский, Кумылженский район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Харитонов Василий Климанович

Отец ребёнка: Харитонов Климан Харитонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харитонов Климан Харитонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ваганов Димитрий Мартынович

Отец ребёнка: Ваганов (vaganov) Мартын Устинов

Смерть
1954
хутор Косо-Ключанский, Кумылженский район, Волгоградская область
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