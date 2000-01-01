Харитонов Александр Климанович
Место рожденияхутор Косо-Ключанский, Кумылженский район, Волгоградская область
Дата рождения05.03.1925
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1925
хутор Косо-Ключанский, Кумылженский район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
22.03.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно