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Харитонов Александр Климанович

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Место рождения

хутор Косо-Ключанский, Кумылженский район, Волгоградская область

Дата рождения

05.03.1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1925

Отец: Харитонов Климан Харитонович

Мать: Ваганова / Харитонова Матрона Matrona

хутор Косо-Ключанский, Кумылженский район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
22.03.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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