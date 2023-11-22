Колпаков Алексей Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Колпакова Юлия Алексеевна
Мать ребёнка: Колпакова Екатерина Федоровна
Рождение ребёнка
1910
Сын: Колпаков Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Колпакова Екатерина Федоровна
Рождение ребёнка
1915
Сын: Колпаков Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Колпакова Екатерина Федоровна
Смерть
Неизвестно