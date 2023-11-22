Колпаков Алексей Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колпаков Алексей Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Колпакова Юлия Алексеевна

Мать ребёнка: Колпакова Екатерина Федоровна

Рождение ребёнка
1910

Сын: Колпаков Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Колпакова Екатерина Федоровна

Рождение ребёнка
1915

Сын: Колпаков Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Колпакова Екатерина Федоровна

Смерть
Неизвестно
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