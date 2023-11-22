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Колпакова Юлия Алексеевна
Колпакова Юлия Алексеевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1905
Дата смерти
1994
Пол
Женский
Отец
Колпаков Алексей Федорович
Мать
Колпакова Екатерина Федоровна
Дети
Не указаны
Добавил:
МГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец:
Колпаков Алексей Федорович
Мать:
Колпакова Екатерина Федоровна
Смерть
1994
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