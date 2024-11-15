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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
167Хмелевая (Поляна), д. вл.при ключе и колодцах.52585232302
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Нижегородская губерния, Нижегородский уезд
Д. Хмелевая30Гр. Влад. Петр. Орлов-Давыдов230—75
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
63. Хмелевая Поляна, деревня бывшая владельческая, при речке Пичесе, дворов 95, жителей 502, 4 пост. дв., 3 ветряных мельницы
Список населённых мест Нижегородской губернии 1916 года
НазваниеЧисло жителейОт уездного города верстОт становой квартирыОт волостного правления верст
д. Хмелевая Поляна73554133
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
19172Хмелевая Полянадеревня55°52'43°39'N-38-004
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Сельское поселение Богоявленский сельсовет
22630412151д Хмелевая Полянадеревня