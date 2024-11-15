деревня Хмелевая Поляна, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Хмелевая Поляна

Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Нижегородская губерния, Нижегородский уезд
167Хмелевая (Поляна), д. вл.при ключе и колодцах.52585232302

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Нижегородская губерния, Нижегородский уезд
Д. Хмелевая30Гр. Влад. Петр. Орлов-Давыдов23075

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Нижегородская губерния, Нижегородский уезд, Куриловская волость
63. Хмелевая Поляна, деревня бывшая владельческая, при речке Пичесе, дворов 95, жителей 502, 4 пост. дв., 3 ветряных мельницы

Список населённых мест Нижегородской губернии 1916 года

НазваниеЧисло жителейОт уездного города верстОт становой квартирыОт волостного правления верст
Нижегородский уезд, Куриловская волость
д. Хмелевая Поляна73554133

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, Дальнеконстантиновский район
19172Хмелевая Полянадеревня55°52'43°39'N-38-004

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Сельское поселение Богоявленский сельсовет
22630412151д Хмелевая Полянадеревня

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