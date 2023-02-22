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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1891
Сын: Резвяков Степан Николаевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1892
Сын: Резвяков Григорий Николаевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1893
Сын: Резвяков Василий Николаевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности