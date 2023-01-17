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Резвяков Степан Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

17.01.1967

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Семина Енафа Степановна

Мать ребёнка: Резвякова Вера Григорьевна

Рождение ребёнка
01.05.1915

Дочь: Гришина Александра Степановна

Мать ребёнка: Резвякова Вера Григорьевна

Рождение ребёнка
До 1915

Дочь: Тюменькова Анастасия Степановна

Мать ребёнка: Резвякова Вера Григорьевна

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Бердникова Клавдия Степановна

Мать ребёнка: Резвякова Вера Григорьевна

Сухоблюдное, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Писаренко София Степановна

Мать ребёнка: Резвякова Вера Григорьевна

Рождение ребёнка
1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Резвякова Вера Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Резвякова Вера Григорьевна

Смерть
17.01.1967
Похороны
Неизвестно
Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
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