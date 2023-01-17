Резвяков Степан Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смерти17.01.1967
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Семина Енафа Степановна
Мать ребёнка: Резвякова Вера Григорьевна
Рождение ребёнка
01.05.1915
Дочь: Гришина Александра Степановна
Мать ребёнка: Резвякова Вера Григорьевна
Рождение ребёнка
До 1915
Дочь: Тюменькова Анастасия Степановна
Мать ребёнка: Резвякова Вера Григорьевна
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Бердникова Клавдия Степановна
Мать ребёнка: Резвякова Вера Григорьевна
Сухоблюдное, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Писаренко София Степановна
Мать ребёнка: Резвякова Вера Григорьевна
Рождение ребёнка
1921
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Резвякова Вера Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.01.1967
Похороны
Неизвестно
Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область