Резвяков Василий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Резвяков Василий Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Резвяков Михаил Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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