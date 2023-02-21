Чучупал Семен Давидов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Чучупал Давид Семенов
Мать: Чучупал Евдокия
Рождение ребёнка
1846
Сын: Чучупал Пётр Семенов
Мать ребёнка: Чучупал Параскева Степанова
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Чучупал Параскева Степанова
Рождение ребёнка
1870
Мать ребёнка: Чучупал Параскева Степанова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Чучупал Параскева Степанова
Смерть
Неизвестно