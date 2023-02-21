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Чучупал Семен Давидов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Чучупал Давид Семенов

Мать: Чучупал Евдокия

Рождение ребёнка
1846

Сын: Чучупал Пётр Семенов

Мать ребёнка: Чучупал Параскева Степанова

Рождение ребёнка
1850

Сын: Чучупал Григорий Семенов

Мать ребёнка: Чучупал Параскева Степанова

Рождение ребёнка
1870

Сын: Чучупал Емельян Семенов

Мать ребёнка: Чучупал Параскева Степанова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чучупал Трофим Семенов

Мать ребёнка: Чучупал Параскева Степанова

Смерть
Неизвестно