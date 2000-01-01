Чучупал (Каплуновская) Параскева Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Рождение ребёнка
1846
Сын: Чучупал Пётр Семенов
Отец ребёнка: Чучупал Семен Давидов
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Чучупал Семен Давидов
Рождение ребёнка
1870
Отец ребёнка: Чучупал Семен Давидов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Чучупал Семен Давидов
Смерть
Неизвестно