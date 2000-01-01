Чучупал (Каплуновская) Параскева Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧучупал (Каплуновская) Параскева Степанова

Чучупал (Каплуновская) Параскева Степанова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Каплуновский Степан Лаврентиев

Мать: Каплуновская Акилина Антонова

Рождение ребёнка
1846

Сын: Чучупал Пётр Семенов

Отец ребёнка: Чучупал Семен Давидов

Рождение ребёнка
1850

Сын: Чучупал Григорий Семенов

Отец ребёнка: Чучупал Семен Давидов

Рождение ребёнка
1870

Сын: Чучупал Емельян Семенов

Отец ребёнка: Чучупал Семен Давидов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чучупал Трофим Семенов

Отец ребёнка: Чучупал Семен Давидов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close