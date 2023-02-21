Чучупал Давид Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чучупал Давид Семенов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

1833

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Чучупал Семен

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Пелагия Давидова

Мать ребёнка: Чучупал Евдокия

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Евдокия Давидова

Мать ребёнка: Чучупал Евдокия

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Надежда Давидова

Мать ребёнка: Чучупал Евдокия

Рождение ребёнка
1826

Сын: Чучупал Семен Давидов

Мать ребёнка: Чучупал Евдокия

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Милания Давидова

Мать ребёнка: Чучупал Евдокия

Смерть
1833
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