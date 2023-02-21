Чучупал Давид Семенов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смерти1833
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Чучупал Семен
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Пелагия Давидова
Мать ребёнка: Чучупал Евдокия
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Евдокия Давидова
Мать ребёнка: Чучупал Евдокия
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Надежда Давидова
Мать ребёнка: Чучупал Евдокия
Рождение ребёнка
1826
Мать ребёнка: Чучупал Евдокия
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Милания Давидова
Мать ребёнка: Чучупал Евдокия
Смерть
1833