Чучупал Пётр Семенов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Чучупал Семен Давидов
Рождение ребёнка
С 1885 по 1886
Дочь: Мартыненко Екатерина Петровна
Мать ребёнка: Чучупал Анастасия Евстафиева
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Чучупал Надежда
Мать ребёнка: Чучупал Анастасия Евстафиева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чучупал Иван Петров
Мать ребёнка: Чучупал Анастасия Евстафиева
Смерть
Неизвестно