Исаева Евдокия Лапенкова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИсаева Евдокия Лапенкова

Исаева Евдокия Лапенкова

Место рождения

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Лапенков - Емельянов Емельян Егорович

Мать: ?

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
11.11.1870

Муж: Исаев Павел Ефимович

Рождение ребёнка
03.09.1871

Дочь: Елизавета Павловна

Отец ребёнка: Исаев Павел Ефимович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.02.1874

Дочь: Федорова (калдина) Агафья Исаева

Отец ребёнка: Исаев Павел Ефимович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.02.1876

Сын: Исаев Прокофий Павлович

Отец ребёнка: Исаев Павел Ефимович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.04.1878

Дочь: Мельникова Александра Исаева

Отец ребёнка: Исаев Павел Ефимович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.08.1880

Дочь: Евдокия Павловна

Отец ребёнка: Исаев Павел Ефимович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.11.1882

Дочь: Степанида Павловна

Отец ребёнка: Исаев Павел Ефимович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.11.1882

Сын: Исаев Филимон Павлович

Отец ребёнка: Исаев Павел Ефимович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.06.1884

Сын: Исаев Иван Павлович

Отец ребёнка: Исаев Павел Ефимович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.02.1888

Сын: Исаев Василий Павлович

Отец ребёнка: Исаев Павел Ефимович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно