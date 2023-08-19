Исаева Евдокия Лапенкова
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Лапенков - Емельянов Емельян Егорович
Мать: ?
Бракосочетание
11.11.1870
Муж: Исаев Павел Ефимович
Рождение ребёнка
03.09.1871
Дочь: Елизавета Павловна
Отец ребёнка: Исаев Павел Ефимович
Рождение ребёнка
10.02.1874
Дочь: Федорова (калдина) Агафья Исаева
Отец ребёнка: Исаев Павел Ефимович
Рождение ребёнка
17.02.1876
Отец ребёнка: Исаев Павел Ефимович
Рождение ребёнка
12.04.1878
Дочь: Мельникова Александра Исаева
Отец ребёнка: Исаев Павел Ефимович
Рождение ребёнка
04.08.1880
Дочь: Евдокия Павловна
Отец ребёнка: Исаев Павел Ефимович
Рождение ребёнка
15.11.1882
Дочь: Степанида Павловна
Отец ребёнка: Исаев Павел Ефимович
Рождение ребёнка
15.11.1882
Отец ребёнка: Исаев Павел Ефимович
Рождение ребёнка
16.06.1884
Сын: Исаев Иван Павлович
Отец ребёнка: Исаев Павел Ефимович
Рождение ребёнка
24.02.1888
Отец ребёнка: Исаев Павел Ефимович
Смерть
Неизвестно