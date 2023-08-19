Лапенков - Емельянов Емельян Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лапенков - Емельянов Емельян Егорович

Место рождения

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Александра Емельяновна

Мать ребёнка: ?

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Лапенков - Емельянов Иван Емельянович

Мать ребёнка: ?

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Исаева Евдокия Лапенкова

Мать ребёнка: ?

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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