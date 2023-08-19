Лапенков - Емельянов Емельян Егорович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Александра Емельяновна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1845
Сын: Лапенков - Емельянов Иван Емельянович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Исаева Евдокия Лапенкова
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно