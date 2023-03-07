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Лапенков - Емельянов Иван Емельянович

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Место рождения

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1845

Дата смерти

20.08.1901

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Лапенков - Емельянов Емельян Егорович

Мать: ?

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Матюшова Антонина (Татьяна) Лапенкова

Мать ребёнка: Лапенкова Анна Ермолаевна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1866

Сын: Лапенков - Емельянов Иван Иванович

Мать ребёнка: Лапенкова Анна Ермолаевна

Село Белый Ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1867

Сын: Лапенков - Емельянов Василий Иванович

Мать ребёнка: Лапенкова Анна Ермолаевна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.06.1872

Сын: Лапенков Леонтий Иванович

Мать ребёнка: Лапенкова Анна Ермолаевна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.02.1880

Сын: Емельянов - Лапенков (учитель Холстовской Школы) Архип Иванович

Мать ребёнка: Лапенкова Анна Ермолаевна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.02.1884

Дочь: Павлова Евдокия Лапенкова

Мать ребёнка: Лапенкова Анна Ермолаевна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
20.08.1901
Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Причина смерти: чахотка
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