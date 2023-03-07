Лапенков - Емельянов Иван Емельянович
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смерти20.08.1901
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Лапенков - Емельянов Емельян Егорович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Матюшова Антонина (Татьяна) Лапенкова
Мать ребёнка: Лапенкова Анна Ермолаевна
Рождение ребёнка
1866
Сын: Лапенков - Емельянов Иван Иванович
Мать ребёнка: Лапенкова Анна Ермолаевна
Село Белый Ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1867
Сын: Лапенков - Емельянов Василий Иванович
Мать ребёнка: Лапенкова Анна Ермолаевна
Рождение ребёнка
11.06.1872
Сын: Лапенков Леонтий Иванович
Мать ребёнка: Лапенкова Анна Ермолаевна
Рождение ребёнка
16.02.1880
Сын: Емельянов - Лапенков (учитель Холстовской Школы) Архип Иванович
Мать ребёнка: Лапенкова Анна Ермолаевна
Рождение ребёнка
25.02.1884
Дочь: Павлова Евдокия Лапенкова
Мать ребёнка: Лапенкова Анна Ермолаевна
Смерть
20.08.1901
Причина смерти: чахотка