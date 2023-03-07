Павлова Евдокия Лапенкова
Место рождения
Дата рождения25.02.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1884
Бракосочетание
09.?.1907
Рождение ребёнка
25.09.1908
Дочь: Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Павлов - Никитин Василий Федорович
Рождение ребёнка
19.10.1909
Дочь: Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Павлов - Никитин Василий Федорович
Рождение ребёнка
17.10.1913
Дочь: Елизавета Васильевна
Отец ребёнка: Павлов - Никитин Василий Федорович
Смерть
Неизвестно