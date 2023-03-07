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Павлова Евдокия Лапенкова

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Место рождения

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

25.02.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1884

Отец: Лапенков - Емельянов Иван Емельянович

Мать: Лапенкова Анна Ермолаевна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
09.?.1907

Муж: Павлов - Никитин Василий Федорович

Рождение ребёнка
25.09.1908

Дочь: Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Павлов - Никитин Василий Федорович

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.10.1909

Дочь: Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Павлов - Никитин Василий Федорович

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.10.1913

Дочь: Елизавета Васильевна

Отец ребёнка: Павлов - Никитин Василий Федорович

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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