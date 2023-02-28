Федорова (Калдина) Агафья Исаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федорова (Калдина) Агафья Исаева

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

10.02.1874

Дата смерти

18.12.1903

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1874

Отец: Исаев Павел Ефимович

Мать: Исаева Евдокия Лапенкова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
06.?.1895

Муж: Федоров (калдин) Илья Сергеевич

Рождение ребёнка
06.11.1896

Сын: Федоров (калдин) Иван Ильич

Отец ребёнка: Федоров (калдин) Илья Сергеевич

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
15.08.1900

Дочь: Васса Ильинична

Отец ребёнка: Федоров (калдин) Илья Сергеевич

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Смерть
18.12.1903
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Причина смерти: от чахотки
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