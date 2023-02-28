Федорова (Калдина) Агафья Исаева
Место рождения
Дата рождения10.02.1874
Дата смерти18.12.1903
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1874
Отец: Исаев Павел Ефимович
Мать: Исаева Евдокия Лапенкова
Бракосочетание
06.?.1895
Рождение ребёнка
06.11.1896
Сын: Федоров (калдин) Иван Ильич
Отец ребёнка: Федоров (калдин) Илья Сергеевич
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
15.08.1900
Дочь: Васса Ильинична
Отец ребёнка: Федоров (калдин) Илья Сергеевич
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Смерть
18.12.1903
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Причина смерти: от чахотки