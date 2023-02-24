Федоров (Калдин) Илья Сергеевич
Место рожденияДеревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1870
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
06.?.1895
Рождение ребёнка
06.11.1896
Сын: Федоров (калдин) Иван Ильич
Мать ребёнка: Федорова (калдина) Агафья Исаева
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
15.08.1900
Дочь: Васса Ильинична
Мать ребёнка: Федорова (калдина) Агафья Исаева
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
28.?.1904
Рождение ребёнка
06.10.1907
Дочь: Анастасия Ильинична
Мать ребёнка: Федорова (калдина) Анастасия Степановна
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
27.08.1908
Дочь: Наталья Ильинична
Мать ребёнка: Федорова (калдина) Анастасия Степановна
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
11.09.1909
Сын: Федоров (калдин) Никита Ильич
Мать ребёнка: Федорова (калдина) Анастасия Степановна
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
23.02.1911
Мать ребёнка: Федорова (калдина) Анастасия Степановна
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Военная служба
Неизвестно
174 Седлицкий полк
Смерть
Неизвестно