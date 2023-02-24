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Федоров (Калдин) Илья Сергеевич

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Место рождения

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Федоров (калдин) Сергей Федорович

Мать: Калдина Феодосия Яковлевна

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
06.?.1895

Жена: Федорова (калдина) Агафья Исаева

Рождение ребёнка
06.11.1896

Сын: Федоров (калдин) Иван Ильич

Мать ребёнка: Федорова (калдина) Агафья Исаева

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
15.08.1900

Дочь: Васса Ильинична

Мать ребёнка: Федорова (калдина) Агафья Исаева

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
28.?.1904

Жена: Федорова (калдина) Анастасия Степановна

Рождение ребёнка
06.10.1907

Дочь: Анастасия Ильинична

Мать ребёнка: Федорова (калдина) Анастасия Степановна

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
27.08.1908

Дочь: Наталья Ильинична

Мать ребёнка: Федорова (калдина) Анастасия Степановна

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
11.09.1909

Сын: Федоров (калдин) Никита Ильич

Мать ребёнка: Федорова (калдина) Анастасия Степановна

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
23.02.1911

Сын: Калдин Поликарп Ильич

Мать ребёнка: Федорова (калдина) Анастасия Степановна

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Военная служба
Неизвестно
174 Седлицкий полк
Смерть
Неизвестно
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