Федоров (Калдин) Сергей Федорович
Место рожденияДеревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1893
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1870
Сын: Федоров (калдин) Илья Сергеевич
Мать ребёнка: Калдина Феодосия Яковлевна
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Сорокина Наталья Сергеевна
Мать ребёнка: Калдина Феодосия Яковлевна
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федоров (калдин) Семен Сергеевич
Мать ребёнка: Калдина Феодосия Яковлевна
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Смерть
До 1893
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния