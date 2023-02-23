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Федоров (Калдин) Сергей Федорович

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Место рождения

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1893

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1870

Сын: Федоров (калдин) Илья Сергеевич

Мать ребёнка: Калдина Феодосия Яковлевна

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Сорокина Наталья Сергеевна

Мать ребёнка: Калдина Феодосия Яковлевна

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федоров (калдин) Семен Сергеевич

Мать ребёнка: Калдина Феодосия Яковлевна

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Смерть
До 1893
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
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