Сорокина (Фёдорова (Калдина)) Наталья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина (Фёдорова (Калдина)) Наталья Сергеевна

Место рождения

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

1875

Дата смерти

16.08.1907

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Федоров (калдин) Сергей Федорович

Мать: Калдина Феодосия Яковлевна

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
15.01.1893

Муж: Сорокин Нестор Фёдорович

Рождение ребёнка
20.12.1893

Сын: Сорокин Пмв Степан Нестерович

Отец ребёнка: Сорокин Нестор Фёдорович

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
22.08.1898

Сын: Сорокин Павел Нестерович

Отец ребёнка: Сорокин Нестор Фёдорович

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Смерть
16.08.1907
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
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