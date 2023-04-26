Сорокина (Фёдорова (Калдина)) Наталья Сергеевна
Место рожденияДеревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Дата рождения1875
Дата смерти16.08.1907
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1875
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
15.01.1893
Рождение ребёнка
20.12.1893
Сын: Сорокин Пмв Степан Нестерович
Отец ребёнка: Сорокин Нестор Фёдорович
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
22.08.1898
Отец ребёнка: Сорокин Нестор Фёдорович
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Смерть
16.08.1907
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния