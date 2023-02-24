Федорова (Калдина) Анастасия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федорова (Калдина) Анастасия Степановна

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Место рождения

Деревня Понихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Пучков Степан Евграфович

Мать: Пучкова Ольга Семеновна

Деревня Понихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
28.?.1904

Муж: Федоров (калдин) Илья Сергеевич

Рождение ребёнка
06.10.1907

Дочь: Анастасия Ильинична

Отец ребёнка: Федоров (калдин) Илья Сергеевич

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
27.08.1908

Дочь: Наталья Ильинична

Отец ребёнка: Федоров (калдин) Илья Сергеевич

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
11.09.1909

Сын: Федоров (калдин) Никита Ильич

Отец ребёнка: Федоров (калдин) Илья Сергеевич

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
23.02.1911

Сын: Калдин Поликарп Ильич

Отец ребёнка: Федоров (калдин) Илья Сергеевич

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Смерть
Неизвестно
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