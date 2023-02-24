Федорова (Калдина) Анастасия Степановна
Место рожденияДеревня Понихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Пучков Степан Евграфович
Мать: Пучкова Ольга Семеновна
Деревня Понихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
28.?.1904
Рождение ребёнка
06.10.1907
Дочь: Анастасия Ильинична
Отец ребёнка: Федоров (калдин) Илья Сергеевич
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
27.08.1908
Дочь: Наталья Ильинична
Отец ребёнка: Федоров (калдин) Илья Сергеевич
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
11.09.1909
Сын: Федоров (калдин) Никита Ильич
Отец ребёнка: Федоров (калдин) Илья Сергеевич
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
23.02.1911
Отец ребёнка: Федоров (калдин) Илья Сергеевич
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Смерть
Неизвестно