Пучкова Ольга Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пучкова Ольга Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

22.03.1896

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.06.1868

Сын: Пучков Иван Степанович

Отец ребёнка: Пучков Степан Евграфович

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1870

Сын: Пучков Степан Степанович

Отец ребёнка: Пучков Степан Евграфович

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Федорова (калдина) Анастасия Степановна

Отец ребёнка: Пучков Степан Евграфович

Деревня Понихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
22.03.1896
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
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