Пучкова Ольга Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смерти22.03.1896
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.06.1868
Отец ребёнка: Пучков Степан Евграфович
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1870
Отец ребёнка: Пучков Степан Евграфович
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Федорова (калдина) Анастасия Степановна
Отец ребёнка: Пучков Степан Евграфович
Деревня Понихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
22.03.1896
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния