Пучков Степан Евграфович
Место рожденияДеревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
20.06.1868
Мать ребёнка: Пучкова Ольга Семеновна
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1870
Мать ребёнка: Пучкова Ольга Семеновна
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Федорова (калдина) Анастасия Степановна
Мать ребёнка: Пучкова Ольга Семеновна
Деревня Понихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно