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Пучков Степан Евграфович

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Место рождения

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
20.06.1868

Сын: Пучков Иван Степанович

Мать ребёнка: Пучкова Ольга Семеновна

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1870

Сын: Пучков Степан Степанович

Мать ребёнка: Пучкова Ольга Семеновна

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Федорова (калдина) Анастасия Степановна

Мать ребёнка: Пучкова Ольга Семеновна

Деревня Понихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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