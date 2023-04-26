Пучков Иван Степанович
Место рожденияДеревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рождения20.06.1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
20.06.1868
Отец: Пучков Степан Евграфович
Мать: Пучкова Ольга Семеновна
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
22.01.1901
Жена: Пучкова Дарья Тубакова
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.02.1906
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Пучкова Дарья Тубакова
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пучкова первая жена
Смерть
Неизвестно