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Пучков Иван Степанович

Место рождения

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

20.06.1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1868

Отец: Пучков Степан Евграфович

Мать: Пучкова Ольга Семеновна

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
22.01.1901

Жена: Пучкова Дарья Тубакова

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.02.1906

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Пучкова Дарья Тубакова

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пучкова первая жена

Смерть
Неизвестно
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