Пучкова Дарья Тубакова
Место рожденияСело Троицкий Сунгур , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Село Троицкий Сунгур , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
22.01.1901
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.02.1906
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Пучков Иван Степанович
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тубаков ?
Смерть
Неизвестно