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Пучкова Дарья Тубакова

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Место рождения

Село Троицкий Сунгур , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1868 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Село Троицкий Сунгур , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
22.01.1901

Муж: Пучков Иван Степанович

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.02.1906

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Пучков Иван Степанович

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тубаков ?

Смерть
Неизвестно
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