Мельникова Александра Исаева
Место рождения
Дата рождения12.04.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1878
Отец: Исаев Павел Ефимович
Мать: Исаева Евдокия Лапенкова
Бракосочетание
03.02.1899
Рождение ребёнка
17.06.1901
Дочь: Акилина Гурьевна
Отец ребёнка: Мельников Гурий Арефьевич
Рождение ребёнка
27.10.1905
Сын: Мельников Александр Гурьевич
Отец ребёнка: Мельников Гурий Арефьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Гурьевна
Отец ребёнка: Мельников Гурий Арефьевич
Смерть
Неизвестно