Мельникова Александра Исаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМельникова Александра Исаева

Мельникова Александра Исаева

avatar

Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

12.04.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1878

Отец: Исаев Павел Ефимович

Мать: Исаева Евдокия Лапенкова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
03.02.1899

Муж: Мельников Гурий Арефьевич

Рождение ребёнка
17.06.1901

Дочь: Акилина Гурьевна

Отец ребёнка: Мельников Гурий Арефьевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
27.10.1905

Сын: Мельников Александр Гурьевич

Отец ребёнка: Мельников Гурий Арефьевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Гурьевна

Отец ребёнка: Мельников Гурий Арефьевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close