Остроушко Акилина Косьмина
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смерти18.01.1914
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.11.1876
Дочь: Марианна Леонтьевна
Отец ребёнка: Остроушко Леонтий Иванович
Рождение ребёнка
28.07.1880
Дочь: Марина Леонтьевна
Отец ребёнка: Остроушко Леонтий Иванович
Рождение ребёнка
24.12.1882
Сын: Остроушко Павел Леонтьевич
Отец ребёнка: Остроушко Леонтий Иванович
Рождение ребёнка
10.06.1885
Сын: Остроушко Марк Леонтьевич
Отец ребёнка: Остроушко Леонтий Иванович
Рождение ребёнка
06.07.1888
Сын: Остроушко Афанасий Леонтьевич
Отец ребёнка: Остроушко Леонтий Иванович
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Татьяна Леонтьевна
Отец ребёнка: Остроушко Леонтий Иванович
Смерть
18.01.1914
Причина смерти: Болезнь-водянка
Похороны
Неизвестно