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Остроушко Акилина Косьмина

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1854

Дата смерти

18.01.1914

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.11.1876

Дочь: Марианна Леонтьевна

Отец ребёнка: Остроушко Леонтий Иванович

Рождение ребёнка
28.07.1880

Дочь: Марина Леонтьевна

Отец ребёнка: Остроушко Леонтий Иванович

Рождение ребёнка
24.12.1882

Сын: Остроушко Павел Леонтьевич

Отец ребёнка: Остроушко Леонтий Иванович

Рождение ребёнка
10.06.1885

Сын: Остроушко Марк Леонтьевич

Отец ребёнка: Остроушко Леонтий Иванович

Рождение ребёнка
06.07.1888

Сын: Остроушко Афанасий Леонтьевич

Отец ребёнка: Остроушко Леонтий Иванович

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Татьяна Леонтьевна

Отец ребёнка: Остроушко Леонтий Иванович

Смерть
18.01.1914
Причина смерти: Болезнь-водянка
Похороны
Неизвестно