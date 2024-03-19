Остроушко Павел Леонтьевич
Место рождения
Дата рождения24.12.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1876
Сын: Остроушко Михаил Павлович
Мать ребёнка: ?
Рождение
24.12.1882
Рождение ребёнка
07.02.1913
Мать ребёнка: Остроушко Мария Захаровна
Рождение ребёнка
06.04.1915
Сын: Остроушко Георгий Павлович
Мать ребёнка: Остроушко Мария Захаровна
Рождение ребёнка
09.02.1919
Дочь: Дарья Павловна
Мать ребёнка: Остроушко Мария Захаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно