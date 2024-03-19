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Остроушко Павел Леонтьевич

Место рождения

Озёрное

Дата рождения

24.12.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1876

Сын: Остроушко Михаил Павлович

Мать ребёнка: ?

Гончаровка, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Рождение
24.12.1882

Отец: Остроушко Леонтий Иванович

Мать: Остроушко Акилина Косьмина

Рождение ребёнка
07.02.1913

Сын: Остроушко Федор Павлович

Мать ребёнка: Остроушко Мария Захаровна

Рождение ребёнка
06.04.1915

Сын: Остроушко Георгий Павлович

Мать ребёнка: Остроушко Мария Захаровна

Рождение ребёнка
09.02.1919

Дочь: Дарья Павловна

Мать ребёнка: Остроушко Мария Захаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Гончаровка, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Остроушко Мария Захаровна

Место жительства
Неизвестно
Гончаровка, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
Гончаровка, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Похороны
Неизвестно
Гончаровка, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
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