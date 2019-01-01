село Гончаровка, село Гончаровка, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Гончаровка

Подгоренский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Острогожский уезд
2268Гончаровка, слоб. каз.при урочище Гнилоболотной Песчаной Речке.5022206751875Церковь православная. Маслобоен 2.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Острогожский уезд, Остро-Могилинская волость
1039. Гончаровка, слобода бывшая государственная, при речке Песчаной, дворов 433, жителей 2554, волостное правление (уездный город в 45 верстах), церковь православная, шк Показать все

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Острогожский уезд, Гончаровская волость
Гончаровка6374слободаГончаровскаго4563510

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Подгоренский район
8667Гончаровкасело50°32'с.ш.39°27'в.д.M-37-055

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Подгоренский муниципальный район, Гончаровское сельское поселение
20641420101с Гончаровкасело
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