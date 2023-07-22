Плотников Василий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плотников Василий Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1915

Дата смерти

01.01.1978

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.11.1934

Сын: Плотников Иван Васильевич

Мать ребёнка: Плотникова Полина Федоровна

Рождение ребёнка
01.01.1939

Дочь: Плотникова Нина Васильевна

Мать ребёнка: Плотникова Полина Федоровна

Смерть
01.01.1978