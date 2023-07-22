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Плотникова Нина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1939

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1939

Отец: Плотников Василий Федорович

Мать: Плотникова Полина Федоровна