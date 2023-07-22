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Плотникова Нина Васильевна
Плотникова Нина Васильевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.01.1939
Пол
Женский
Отец
Плотников Василий Федорович
1915 г.р.
Мать
Плотникова Полина Федоровна
1917 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕП
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1939
Отец:
Плотников Василий Федорович
Мать:
Плотникова Полина Федоровна
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