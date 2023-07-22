Плотникова Полина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1917
Дата смерти01.01.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.11.1934
Сын: Плотников Иван Васильевич
Отец ребёнка: Плотников Василий Федорович
Рождение ребёнка
01.01.1939
Дочь: Плотникова Нина Васильевна
Отец ребёнка: Плотников Василий Федорович
Рождение ребёнка
01.01.1939
Дочь: Плотникова Нина Васильевна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
01.01.1980