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Плотникова Полина Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1917

Дата смерти

01.01.1980

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.11.1934

Сын: Плотников Иван Васильевич

Отец ребёнка: Плотников Василий Федорович

Рождение ребёнка
01.01.1939

Дочь: Плотникова Нина Васильевна

Отец ребёнка: Плотников Василий Федорович

Рождение ребёнка
01.01.1939

Дочь: Плотникова Нина Васильевна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
01.01.1980