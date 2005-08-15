Плотников Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.11.1934
Дата смерти15.08.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1934
Бракосочетание
10.08.1958
Рождение ребёнка
05.05.1959
Дочь: Пилипенко Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Плотникова Лидия Степановна
Рождение ребёнка
13.09.1970
Сын: Плотников Алексей Иванович
Мать ребёнка: Плотникова Лидия Степановна
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Смерть
15.08.2005