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Плотников Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.11.1934

Дата смерти

15.08.2005

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1934

Отец: Плотников Василий Федорович

Мать: Плотникова Полина Федоровна

Бракосочетание
10.08.1958

Жена: Плотникова Лидия Степановна

Рождение ребёнка
05.05.1959

Дочь: Пилипенко Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Плотникова Лидия Степановна

Рождение ребёнка
13.09.1970

Сын: Плотников Алексей Иванович

Мать ребёнка: Плотникова Лидия Степановна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Смерть
15.08.2005
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